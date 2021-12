Le covoiturage, grand gagnant des grèves SNCF

La grève SNCF, qui touche les axes Atlantique et sud-est jusqu’à vendredi minuit, n'aura pas fait que des malheureux (et on ne parle pas de ceux qui se réjouissent de ne pas voir leur belle-famille).

L’entreprise BlaBlaCar, leader du marché du covoiturage, annonce une hausse de 50% des recherches de trajets pour le week-end qui vient, pour franchir la barre des 500 000 voyageurs attendus en bus et covoiturage.

La demande s’avère ainsi trois fois supérieure à celle enregistrée en décembre 2020, où le contexte sanitaire était il est vrai plus tendu qu’aujourd’hui. De plus, s’ajoute aujourd’hui le fait que le carburant s’affiche toujours à des tarifs élevés, ce qui renforce l’attrait des solutions de covoiturage.

Mercredi, la plate-forme enregistrait une hausse de 150% des réservations sur l’axe Paris - Lyon pour des trajets ce vendredi.

En outre, BlaBlaCar annonce une hausse de plus de 30 % des trajets en bus, avec plus de 2000 départs hebdomadaires.

S’ajoutent désormais des lignes à destination de la montagne (Chamonix, Sallanches) ou à l’international comme Madrid ou Londres. Encore que la demande risque de rester assez calme dans les jours qui viennent vers le Royaume-Uni: le pays est actuellement confronté à une forte reprise épidémique, ce qui a conduit la France à imposer de nouvelles restrictions sanitaires.