Le CT volontaire, un bon remède aux éventuelles pannes de l’été

La voiture, quoi qu’on en dise, est le péché mignon des Français pour partir en vacances. Synonyme de liberté, elle permet aux grandes familles de voyager à moindre coût. Mais avant de partir mieux vaut garantir la sécurité de ceux auxquels on tient. Le contrôle technique volontaire est une bonne solution en ce sens.

Le contrôle technique volontaire a pour avantage de détecter les éventuelles défaillances du véhicule sans avoir l’obligation derrière d’une contre-visite. Un feu stop qui ne s’allume plus, un clignotant défectueux, un rétroviseur qui tient par miracle, des freins usés, une ceinture de sécurité qui se détache inopinément… ce sont autant d’éléments qui peuvent être décelés sans impératif pour vous, mais qui vous laisse tout le temps de faire les réparations nécessaires à votre rythme, sans pression.

Le CTV est aussi un bon moyen de rassurer un acheteur lors de la vente d’un véhicule dont le contrôle technique date de moins de six mois et n’a pas par conséquent l’obligation d’être refait. Parce que six mois c’est parfois long et votre acheteur peut craindre le pire.

Comment se déroule un CTV ?

Le contrôle technique volontaire est fait dans les mêmes conditions que le CT obligatoire.

Il peut porter sur l’intégralité des 133 points du contrôle technique obligatoire ou ne peut être que partiel à votre demande. Ainsi, si vous avez par exemple un problème de train avant, le CTV peut ne porter que sur ce point.

En fait lors de ce CTV, tous les points essentiels liés à la sécurité sont passés en revue :

Par exemple, l’état de vos pneumatiques qui ne doivent comporter ni déchirures, ni éraflures importantes ou de traces d’usure excessive. Si les petits carrés de gomme qui servent de témoins d’usure ont disparu et que vos rainures ont moins de 1,6 mm d’épaisseur, il est temps de changer vos pneus.

Les amortisseurs doivent vous garantir un voyage confortable et une bonne tenue de route. Des amortisseurs fatigués sont synonymes de dérapage en virage et/ou d’un allongement de la zone de freinage.

Mais le CTV peut aussi porter sur les éléments liés à l’environnement puisqu’il permet de détecter une pollution excessive ou anormale du véhicule. Une pollution dont on ne s’aperçoit souvent pas. Ce qui peut aussi être le moyen de dépister un problème d’encrassement des injecteurs ou du FAP.

Le contrôle technique obligatoire est validé par un procès-verbal qui regroupe tous les éléments à surveiller ou à réparer, sans délivrance toutefois de la vignette et du timbre obligatoires sur votre pare-brise et votre carte grise.

Quand peut-on faire un contrôle technique volontaire ?

Vous pouvez le demander vous-même, quand vous voulez, juste pour vérifier d’où vient le « bruit » qui vous inquiète, avant un grand départ en vacances, après un accrochage ou simplement parce que vous avez « l’impression » que « quelque chose ne va pas » sans pouvoir l’identifier.