Le Cybertruck de Tesla inaccessible en Europe

Présenté en 2019, le Cybertruck de Tesla n’est toujours pas sorti des usines de la marque. Attendu sur le marché en 2021, le véhicule aux lignes futuristes dévoilé par Elon Musk est plus que jamais entouré d’un flou certain. Pourtant, près de trois ans après la révélation du prototype du pick-up électrique, la curiosité du monde de l’automobile pour ce véhicule inédit n’est toujours pas retombée.

Conséquence, Tesla, sans doute dépassé par l’engouement suscité par le Cybertruck et le nombre croissant de réservations pour un véhicule dont on ignore encore les caractéristiques et le prix de la version définitive, a visiblement décidé de mettre en sérieux coup de frein à l’emballement général.

En effet, il n’est aujourd’hui plus possible de précommander un Tesla Cybertruck en dehors de l’Amérique du Nord et du Mexique. Voilà qui devrait décevoir quelques-uns des clients européens de Tesla décidés à s’offrir le pick-up électrique aux lignes acérées. Reste à savoir quand le véhicule sera disponible à la commande pour les clients européens.

Aux dernières nouvelles, le Cybertruck devrait entamer sa vie commerciale l’année prochaine, si d’ici là les diverses pénuries et difficultés de l’industrie auto ne viennent pas à nouveau repousser la sortie du véhicule.