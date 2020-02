Le Danemark augmente la vitesse sur ses routes

"Les limitations de vitesse doivent avoir un sens pour chaque automobiliste. Les vitesses qui semblent logiques et qui se justifient au regard de la sécurité routière sont plus faciles à respecter pour les conducteurs que celles qui semblent illogiques". C'est par cette phrase que le ministre des transports danois avait justifié en 2017 son projet d'augmentation de la vitesse de 10 km/h sur certains tronçons de routes nationales.

Prévu pour être appliqué entre 2018 et cette année, ce projet a d'ores et déjà concerné 220 km sur les 260 prévus au départ. Ces routes sont donc passées à 90 km/h, mais attention cela a entraîné de forts investissements en matière de sécurité de la part de l'État avec un budget de 50 000 €/km comprenant notamment la coupe des arbres bordant les routes, le remblaiement des fossés, la suppression de tous les obstacles en bord de route comme les abris de bus en dur ou les transformateurs électriques. Comme on pouvait s'en douter, cette mesure a été très bien acceptée par les automobilistes qui respectent globalement les nouvelles limitations avec une moyenne de 87 km/h sur les routes. Un avis non partagé par les riverains de ces axes qui trouvent souvent que la vitesse des voitures est déjà trop importante.

Le gouvernement justifie également cette décision pour le fait qu'elle assure une meilleure mobilité, augmente la croissance du pays et le bien-être des habitants puisque ces derniers passent moins de temps sur les routes donc plus au travail, dans leur famille ou leurs amis.

Cette politique n'est pas prête à s'arrêter puisque le Danemark va également augmenter à partir de 2021-2022 la vitesse à 120 et 130 km/h sur les autoroutes jusqu'ici limitées à 110 km/h, en améliorant auparavant leur sécurité.