Le diesel repasse devant l'électrique en Europe

Le marché automobile européen se porte mieux que l’année dernière. Au mois de juillet, les ventes de voitures particulières au sein de l’Union européenne ont augmenté de 15,2% d'après l'ACEA par rapport au même mois de l’année dernière. Depuis le début de l’année 2023 et jusqu’à la fin du mois de juillet, la hausse est même de 17,6%. Cette hausse, qui ne doit évidemment pas faire oublier que les précédentes années post-covid ont été mauvaises sur le Vieux Continent (les volumes de ventes restent 22% inférieurs à ceux de l’année 2019 en Europe), s’accompagne logiquement d’une augmentation des ventes de voitures électriques.

Même dans les pays moins à la pointe en la matière (Italie, Espagne, Hongrie…), elles progressent. En juillet, il n’y a qu’à Malte où les autos à zéro émissions se sont moins vendues que l’année dernière. Depuis le début de l’année 2023, l’évolution est elle aussi positive dans tous les pays de l’Union et on ne note aucune régression.

Mais dans un marché européen en hausse et malgré une baisse des ventes des voitures diesel de 2,9% entre janvier et juillet 2023 (et même de 9,1% sur le mois de juillet), il se vend toujours davantage de voitures fonctionnant au mazout qu’à l’électricité. En juillet, on comptait en effet 115 971 voitures électriques neuves immatriculées contre 120 016 autos diesel. De janvier à juillet 2023, ces chiffres sont respectivement de 819 725 pour les voitures électriques et de 909 864 pour les modèles diesel.

La tendance devrait vite s’inverser

Il s’agit d’un petit retour en arrière après un mois de juin 2023 où les voitures électriques avaient devancé les autos diesel dans la part de modèles neufs immatriculées en Europe. Mais compte tenu de la tendance du marché (hausse des ventes de voitures électriques et baisse des voitures diesel), ce rapport devrait définitivement s’inverser bientôt. En juillet 2023, les voitures électriques comptaient pour 13,6% des voitures neuves dans l’Union européenne.