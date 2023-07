Les voitures électriques passent devant le diesel en Europe

Sur le marché automobile français, le diesel est battu depuis des mois par le 100% électrique, largement privilégié désormais par la clientèle chez nous (qui préfère malgré tout encore les voitures à essence). Mais cette tendance de la baisse des voitures diesel et de la montée en puissance des voitures électriques se retrouve sur le reste du marché européen et ce même si certains pays sont en retard sur l’électrification de leur parc.

Au mois de juin 2023 et pour la première fois, il s’est vendu dans l’Union européenne davantage de modèles à zéro émissions que de véhicules fonctionnant au mazout : 15,1% de voitures électriques contre 13,4% de diesel. Les voitures essence « classiques » demeurent pour l’instant très largement majoritaires, avec une proportion similaire à celle du marché français (36,3% contre 38% en France sur les six premiers mois de l’année 2023). Les hybrides simples sont seconds comme chez nous (24,3%) et les hybrides rechargeables reculent (7,9% contre 8,2% un an plus tôt). Même si l’évolution du marché automobile n’est pas la même partout en Europe, on retrouve des proportions assez similaires à celles de chez nous.

Pas tout à fait une première

A noter que ce n’est pas exactement la première fois que les voitures électriques dépassent le diesel en Europe. D’après les données du Financial Times, il s’était déjà vendu plus d’autos électriques que de diesel en décembre 2021. Mais à l’époque, on devait ces chiffres à la pénurie de semi-conducteurs qui pénalisait largement les voitures thermiques, les constructeurs ayant priorisé les modèles électriques dans les livraisons aux clients.