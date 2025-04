Le dimanche 27 avril, sortez vos vieilles!

Allez, vous avez encore quelques jours devant vous pour fignoler le réglage de ces satanés carburateurs! La Journée Nationale des Véhicules d'Époque aura en effet lieu le dimanche 27 avril et ce sera peut-être l’occasion pour vous de parcourir une partie des 1071 km qui représentent la distance annuelle moyenne couverte par les propriétaires d’anciennes (chiffres issus de la dernière étude de la Fédération française des véhicules d’époque).

Voitures, motos, bus, tracteurs agricoles, camions, utilitaires légers ou véhicules militaires, à condition qu’ils soient âgés de 30 ans et plus, sont invités à participer à l’un des nombreux rassemblements organisés un peu partout en France, et donc vous pouvez retrouver le détail en cliquant ici. Du pique-nique au concours d’élégance en passant par les traversées de villes, bourses d’échange et autres visites de musées, l’éventail est large. La FFVE rappelle ainsi que 219 événements avaient été organisés en 2024 sur tout le territoire.

"Ce qui est marquant dans la Journée Nationale des Véhicules d’Époque, c’est qu’elle est intergénérationnelle. On y vient en famille pour voir vivre ce patrimoine roulant. Le moment est toujours festif, il rassemble les populations et les institutions autour des véhicules anciens. La JNVE propose des temps forts, des instants de partage pour en savoir plus sur ce patrimoine si riche et si divers qui en dit tant sur notre histoire commune. Le véhicule ancien a le vent en poupe" commente Jean-Louis Blanc, Président de la FFVE. Et la fédération de rappeler que l’on dénombre 400 000 collectionneurs à travers la France, lesquels font "vivre" 1 million de véhicules anciens.