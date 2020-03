Le Festival Of Speed de Goodwood 2020 reporté

La grande fête que représente outre-Manche le Festival Of Speed de Goodwood ne se déroulera pas du 9 au 12 juillet. L'organisation indique en effet officiellement via un communiqué que l'événement célébrant l'automobile à la fois en statique et en dynamique est reporté.

Le duc de Richmond propriétaire du manoir Goodwood House accueillant le show sur ses terres a déclaré que : "compte tenu de l'incertitude de l'évolution sanitaire liée au coronavirus, nous sommes malheureusement obligés de reporter le Festival Of Speed initialement prévu en juillet. Ce sont des instants dramatiques et incroyables. Nous nous efforçons de penser à l'avenir pour vous accueillir de nouveau ici à ce qui pourrait être le plus grand événement automobile de tous les temps".

Les nouvelles dates du Festival Of Speed seront révélées dans les semaines à venir. Un report pour la fin d'été ou le début d'automne est le plus probable. L'Angleterre compte aujourd'hui 9 529 personnes contaminées par le coronavirus pour 465 morts.