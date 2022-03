Le Fiat Ulysse est de retour en électrique

Fiat fait son retour sur le marché des véhicules familiaux avec l'Ulysse. Il s'agit d'une version rebadgée du Citroën SpaceTourer, née suite à la création de Stellantis. Et c'est donc le cinquième badge pour le combispace, après Citroën, Peugeot, Toyota et Opel !

Soyons précis : ce n'est pas l'Ulysse, mais l'E-Ulysse. Car le véhicule est uniquement électrique, comme c'est le cas pour les modèles français depuis le début de l'année. La fiche technique est bien sûr la même. On retrouve un petit moteur de 100 kW, soit 136 ch, et deux capacités de batterie : 50 ou 75 kW. L'autonomie maximale avec le cycle WLTP est de 330 km. Il y a en série un système de charge rapide jusqu'à 100 kW, qui permet de recharger à 80 % en 45 minutes.

Le modèle est proposé en deux longueurs : 4,95 et 5,30 mètres. Il peut embarquer jusqu'à 8 personnes. Sur la version Lounge, il y a sept places, avec cinq sièges individuels à l'arrière. Une double table peut être déployée entre les rangs 2 et 3 pour créer un espace convivial. Les sièges sont montés sur rails, ce qui permet de moduler l'espace facilement. Même avec toutes les places occupées, il reste 900 litres de coffre sur la version classique et 1 500 litres pour la version longue. Au maximum, il y a un volume de 4 200 litres.

La déclinaison Lounge reçoit en série des sièges en cuir et un toit en verre panoramique. La climatisation fonctionne en trois zones (conducteur, passager et partie arrière). Le modèle peut être doté d'un dispositif de désinfection de l'air, qui élimine une majorité des bactéries. Ce système peut être utilisé ailleurs que dans le véhicule.

Dès la base, l'E-Ulysse a des jantes alliage 17 pouces et la clim. La version Lounge a des phares xénon, des portes coulissantes électriques et l'écran tactile 7 pouces avec la connectivité Apple Car Play et Android Auto.

Les commandes seront ouvertes en mai. Prix de départ : 54 900 €.