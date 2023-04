Le Fisker Ocean sur la route dès le 5 mai prochain

Depuis novembre 2022, le Fisker Ocean est produit dans l’usine de Graz en Autriche, mais il n’avait pas encore le droit de prendre les routes d’Europe. C’est désormais chose faite puisqu’il a été certifié par les autorités de régulation européennes pour la vente.

L’édition de lancement, One, débutera ses livraisons à partir du 5 mai prochain. Cette version est vendue 69 950 €, avec à la clé une autonomie record de 707 km et une puissance de 550 ch qui propulse l’engin jusqu’à 100 km/h en 3,6 secondes. Ces chiffres vont donner des sueurs froides à Tesla.

En version de base, le SUV débute à 41 900 €. Il réussit à proposer un prix attractif grâce à l’absence d’un moteur électrique. Cet Ocean Sport est ainsi une traction avant dont les livraisons sont prévues en septembre. Il est actuellement en production, mais doit se soumettre à des tests et à l’homologation.

Fisker aurait accumulé plus de 63 000 commandes et 8 000 exemplaires devraient sortir des chaînes de montage à la fin du second trimestre. D’ici la fin de l’année, 42 400 Ocean seront théoriquement produits. À noter qu’il est possible de précommander son Fisker directement en ligne contre 250 dollars.

Fisker passe à l’attaque

Si l’autonomie annoncée de 707 km est une valeur théorique d’homologation, le prix placé sous la barre des 70 000 € est bien celui qui sera payé par le consommateur. Tesla navigue dans une autre sphère avec son Model X (576 km et 111 990 €), BMW vend son iX à partir de 84 200 € avec un rayon d’action maximal de 435 km et Mercedes propose l’EQE SUV à 93 150 € avec une autonomie de 568 km. Il va donc certainement falloir s’habituer à voir des Fisker Ocean sur nos routes.