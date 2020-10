Le fléau du smartphone au volant, pire que ce que l'on pensait ?

Le fléau de l'usage du téléphone au volant est connu, mais c'est malheureusement une pratique, tenace, qui progresse. Mais de l'autre côté de la Manche, une récente étude portée sur plus de 3000 conducteurs fait froid dans le dos. Il en ressort que 18 % des automobilistes âgés entre 17 et 24 ans "passent des appels vidéos en étant au volant", ce chiffre redescendant à 13 % sur la tranche 25 à 44 ans. C'est évidemment toujours beaucoup trop.

Si l'usage du téléphone pour consulter un message ou passer un appel est déjà très dangereux, que dire lorsque les conducteurs passent des appels vidéos, voire, pire encore, jouent aux jeux ! Pour les Britanniques, les deux sujets d'inquiétude des automobilistes en 2020 sont d'ailleurs les suivants : en premier l'état désastreux de certaines routes, et en second le téléphone au volant.

Si la prévention sur l'alcool se fait de plus en plus importante au fil des ans, celle concernant le téléphone est encore récente, et ne fonctionne pas pour l'instant.

Son usage ne fait que progresser dans les pays développés, et pour faire face, le gouvernement français a décidé de durcir : désormais, c'est la suspension de permis qui peut être décidée, et plus simplement la perte de points. Quant à l'abondance d'écrans dans les automobiles (la responsabilité est cette fois du côté des constructeurs), rien n'est encore fait, notamment lorsqu'il s'agit de toucher à la climatisation dans les véhicules "tout tactile".