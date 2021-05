Le freinage d'urgence peut-il tuer la boîte manuelle ?

En réponse à

Depuis que j'ai testé le régulateur de vitesse adaptatif franchement la boite manuelle je trouve ça d'un chiant !!!

Quand le système est bien fzait rien ne vaut une double embayage.

Si on veut monter les rapports (et descendre) c'est faisable, sinon on laisse la voiture faire. Ca fonctionne très bien, la voiture part vite, on cale une vitesse et elle y va seule (et rapidement en plus) et si il y a nécessité ralentie, puis repart....

Ca empèche pas qu'il faut rester attentif. Mais que c'est reposant quand même. Après 3h de route on sent nettement la différence.