Le futur Porsche Cayenne prend une nouvelle fois la route

Pour la marque Porsche, la catégorie de grands SUV sera animée dans quelques années par deux modèles frappés du logo de la firme sportive de Stuttgart. Un nouveau Porsche Cayenne et un plus grand SUV connu pour le moment sous le nom de K1 vont en effet permettre à Porsche de disposer d’un duo de grands SUV performants. Si le nouveau Porsche Cayenne doit arriver en 2026, le Porsche K1 devrait patienter jusqu'à la fin de 2027 pour être dévoilé.

Le prototype du futur Porsche Cayenne qui vient d’être pris en photo par nos chasseurs de scoop paraît un peu moins haut et plus long que le modèle actuel. Et par rapport à l’actuelle génération, le nouveau Porsche Cayenne ne devrait être disponible qu’en version électrique. Mais à l’instar du Porsche Macan, la version électrique pourrait cohabiter pendant quelques mois ou années avec le modèle thermique (versions hybrides rechargeables y compris) qui a bénéficié d’un profond restylage l’an dernier.

Une base Macan 4 Electric

Afin de concevoir rapidement et dans de bonnes conditions le nouveau Porsche Cayenne Electric, la marque allemande va se servir de nombreux éléments techniques du Porsche Macan 4 Electric qui vient d’être lancé. Il va d’ailleurs utiliser la même plateforme PPE (Premium Platform Electric) conçue en partenariat avec Audi. Cet élément porteur est allongé d’une vingtaine de centimètres afin de s’approcher des 5 mètres de long.

S’il est plus long de quelques centimètres que l’actuel Porsche Cayenne (qui mesure 4,93 de long), le nouveau Porsche Cayenne ne devrait disposer de cinq places assises et ne cédera pas à la tentation d’une capacité de transport supérieure. Les sept places assises pourraient être réservées au futur modèle Porsche K1.

Une autonomie proche des 600 km

Pour ce qui concerne la puissance, les électromoteurs (un sur chaque essieu et transmission 4x4) disponibles au lancement provent du Macan 4 devraient afficher 387 ch avec la version « 4 » et 639 ch (grâce à l’utilisation d’un électromoteur plus puissant à l’arrière) avec la version « Turbo ». Quant à l’autonomie, elle devrait être proche à celles du Macan électrique (613 km pour la version « 4 », 592 km pour la version « Turbo » selon la norme WLTP) avec une batterie de 100 kWh (95 kWh de capacité nette). Il y aura une recharge possible de 270 kW en courant continu grâce à une architecture 800 volts.

Quelques éléments de design définitifs

S’il est toujours difficile de se rendre compte du style d’un modèle camouflé comme peut l’être le prototype du Porsche Cayenne Electric, on peut apercevoir quelques éléments quasi définitifs. C’est le cas au niveau du bouclier des prises d'air inférieures qui disposent de lamelles qui peuvent être ouvertes et fermées. On distingue aussi le graphisme intérieur des projecteurs et des feux arrière, ceux-ci sont également prêts pour une mise en production.