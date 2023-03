Porsche dévoile le profil de son futur SUV électrique haut de gamme

La gamme de Porsche va évoluer de manière sensible dans les années à venir. Elle va s’électrifier à la vitesse grand V, afin d’atteindre l’objectif fixé à 80% des ventes de véhicules à zéro émission d’ici la fin de la décennie par les dirigeants du constructeur allemand. Dès l’année prochaine, le Macan électrique arrivera dans la gamme. Puis ce sera au tour du Cayman / Boxster électrique l’année suivante. Et d’un Cayenne à zéro émission dès 2026.

Parmi les nouveautés électriques prévues, Porsche travaille sur un nouveau SUV au positionnement plus haut de gamme que jamais. La marque de Zuffenhausen vient de confirmer l’existence de ce projet à l’occasion de sa conférence de presse annuelle : l’engin est nommé « K1 » en interne et on peut déjà observer sa silhouette dans l’esquisse visible ci-dessus. Cette silhouette apparaît plus dynamique et audacieuse que celle des SUV actuels de Porsche, Cayenne Coupé compris.

Plateforme SSP

Le « K1 » reposera sur la plateforme SSP développée par Porsche et Audi pour leurs futurs modèles électriques haut de gamme. Il n’arrivera pas avant l’année 2027 et devrait développer plus de 1000 chevaux dans sa version de pointe (sachant qu’un Tesla Model X Plaid atteint déjà ce chiffre aujourd’hui).