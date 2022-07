Scoop - Porsche Macan EV : en attendant 2023

Le nouveau Porsche Macan EV qui devrait arriver sur le marché en 2024 est toujours en période de mise au point. Les ingénieurs-essayeurs de la marque sportive de Stuttgart poursuivent leurs essais en montagne. Malgré les camouflages on peut découvrir quelques détails de ce véhicule électrique.

Certains éléments de style sont bien visibles sur ces prototypes. Ainsi l’on distingue le graphisme des projecteurs avec les feux de jour et les clignotants. On voit également que les portes sont sans cadre. À l’arrière, on peut voit l’aileron sous la vitre du hayon, Porsche à installer de fausses sorties d’échappement pour essayer de tromper les chasseurs de scoop. Peine perdue, il s’agit bien d’un véhicule électrique.

Le Porsche Macan EV pour ces essais tire avec une barre d’attelage un Porsche Cayenne. On constate qu’aux côtés de ce véhicule imposant le Porsche Macan EV paraît bien plus petit. Il pourrait d’ailleurs être plus compact que l’actuel Porsche Macan « thermique » qui mesure 4,73 m de long. Le Porsche Macan EV tire le Porsche Cayenne et quand ses batteries sont vides, échange de bons procédés, c’est le Porsche Cayenne qui se charge de le ramener au garage.

Le Porsche Macan EV devrait être présenté en 2023 pour une commercialisation en 2024. Il utilisera la nouvelle plateforme PPE, une base technique développée conjointement par Porsche et Audi. Les deux marques allemandes l’utiliseront pour leurs futurs modèles électriques haut de gamme. Le moteur principal du Macan EV sera positionné à l’arrière pour entraîner les roues arrière et, sur certaines versions, un moteur additionnel installer à l’avant se chargera d’entraîner les roues avant. La puissance maxi de ce modèle devrait avoisiner les 500 ch et l’autonomie pourrait dépasser les 500 km. Enfin, dans l’habitacle le Porsche Macan pourrait disposera d’un mobilier emprunté à la Porsche Taycan.