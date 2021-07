SSP : la future plate-forme à tout faire du groupe Volkswagen

Volkswagen a été précurseur en matière de plate-forme modulaire. Il a ainsi introduit en 2012 la MQB, une base capable de s'adapter à un grand nombre de véhicules thermiques, de la citadine au grand SUV. De quoi faire un grand ménage dans les plateformes au sein du groupe.

En matière de thermique, la MQB cohabite avec deux bases conçues pour les moteurs implantés longitudinalement, la MLB (traction) et la MSB (propulsion). Cette dernière a servi de base à la plate-forme J1, pour les électriques Porsche Taycan et Audi e-tron GT.

Mais en matière d'électrique, la logique est bien sûr la modularité, avec là aussi la volonté d'utiliser la même base pour un maximum de véhicules afin de faire baisser les coûts. Le groupe a ainsi donné naissance à la MEB, équivalent électrique de la MQB, inaugurée en 2019 par l'ID.3. Du côté des haut de gamme, la suite électrique des MLB et MSB sera la PPE, conçue par Audi et Porsche. Elle sera inaugurée en 2022 par les Q6 e-tron et e-Macan.

Mais le groupe veut aller beaucoup plus loin dans la simplification. Toutes ces bases seront d'ici quelques années remplacées par une seule, la SSP (pour Scalable Systems Platform). Celle-ci est donc pensée pour la motorisation électrique, mais aussi pour être pleinement adaptée à la conduite autonome. Grâce à un haut niveau de modularité, la SSP pourra servir de base commune pour toutes les marques et tous les segments. Cela représente un volume potentiel de 40 millions de véhicules sur la durée de vie de la SSP !

Les premiers modules de la SSP seront inaugurés par Audi en 2025, avec le premier projet Artemis. Puis Volkswagen l'utilisera en 2026 avec son véhicule connu pour l'instant sous le nom de code Trinity.