Le God Save the Car Festival de retour le 9 avril

Après de longs mois de frustration pour les amateurs de manifestations automobiles et festivals, 2022 marque le grand retour de nombreux évènements.

Du côté de l’UTAC, on attaquera la saison avec un premier rendez-vous prévu le samedi 9 avril à l’Autodrome de Linas-Monthléry, dans l’Essonne et la cinquième édition du God Save the Car Festival. Un évènement totalement dédié, comme son nom l’indique, à l’automobile britannique.

Au menu cette année, plusieurs nouveautés ont été créées pour ravir les passionnés et leur permettre de se retrouver autour de leur passion. Outre le paddock installé au cœur même de l’anneau de vitesse, où il sera possible d’admirer les véhicules, des démonstrations de véhicules sportifs et de collection sont prévues sur le circuit routier 3.405 de l’Autodrome de UTAC Linas-Montlhéry avec des voitures vintage et sportives, sans oublier l’incontournable Mini. Le rendez-vous sera également l’occasion de célébrer les 70 ans de l'Austin Healey avec une exposition commémorative. Des sessions de découverte de l’anneau de vitesse seront également organisées lors de cette édition 2022.

Le village exposants, situé près de la tour de contrôle accueillera les nombreux clubs et associations de passionnés, les commerçants et créateurs, les foodtrucks ainsi que des animations, adaptées à tous les âges : baby-foot, rugby, Cyclekart, etc., dans une ambiance festive et musicale.

Autre nouveauté cette année, UTAC lance un nouveau Pack VIP qui offre aux pilotes, comme aux visiteurs la possibilité de se restaurer au cœur du pavillon LE1924 : une expérience exceptionnelle pour permettre aux clients de vivre le festival dans les meilleures conditions.