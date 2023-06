Le gouvernement veut que le prix des péages baisse

Le prix des péages a beaucoup augmenté en France au mois de février dernier avec une inflation moyenne de 4,75%. Cette dernière hausse n’a évidemment pas été populaire puisqu’elle est arrivée quasiment au même moment que la fameuse révélation à propos du rapport secret de l’Inspection Générale des Finances, prouvant une rentabilité bien plus élevée que prévu pour les sociétés autoroutières ces dernières années.

Le gouvernement essaie donc de montrer qu’il négocie avec les sociétés de péages pour exiger des baisses de prix. Dans une interview au micro de la radio RTL, le ministre des Transports Clément Beaune a déclaré qu’il allait demander aux sociétés d’autoroutes de « baisser le prix des péages d’au moins 10% pour l’été ». Il veut que cette baisse arrive le plus tôt possible et qu’elle s’accompagne « d’une réduction de 40% pour les utilisateurs réguliers ».

Une mesure temporaire ?

Clément Beaune rappelle que l’été dernier, une réduction de 10% avait été accordée aux automobilistes réglant en chèques vacances. On ne connaît pour l’instant pas les modalités de cette nouvelle baisse demandée par le gouvernement et le ministre en profite pour déclarer qu’il était « inconcevable et démagogique de demander la gratuité totale des péages en France », le prix des péages servant aussi à l’investissement sur le réseau autoroutier et ses équipements.

Mise à jour : La société Vinci renouvelle son opération de réduction de l'été dernier pour ceux qui payent leur abonnement avec des Chèques Vacances : "VINCI Autoroutes a décidé, comme l’an dernier, d’alléger la facture de péages acquittée au moyen de chèques-vacances déposés sur les badges de télépéage Ulys. Cette mesure est destinée aux personnes éligibles aux chèques-vacances. Toute personne déposant des chèques-vacances sur un abonnement télépéage Ulys Liber-T Vacances entre le 15 juin et le 31 juillet prochains bénéficiera ainsi d’un abondement de 20% du montant, payé par VINCI Autoroutes. La somme créditée pourra être utilisée à tout moment, et sur toutes les autoroutes, permettant ainsi de couvrir notamment l’ensemble des déplacements estivaux."