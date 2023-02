Les péages augmentent en moyenne de 4,75 %

Alors que les sociétés d’autoroutes font l’actualité concernant leur forte rentabilité, les tarifs augmentent dans le même temps, et pas qu’un peu. Après une hausse de l’ordre de 2 % l’année dernière, elle atteint désormais un niveau historique avec + 4,75 % ! La pilule risque d’être dure à avaler, les hausses s'élevaient en 2020 et 2021 à respectivement + 0,8 et + 0,44 %.

Le ministère des Transports indique qu’il s’agit « d’une évolution sensiblement inférieure à l’inflation sur la période de référence concernée, d’octobre 2021 à octobre 2022, qui s’est établie selon l’Insee à 6,33 % ».

Si l’augmentation reste inférieure à celle de l’inflation, la facture n’en demeure pas moins salée. Pour sa part, Vinci Autoroutes (Cofiroute, Escota, ASF) affiche une hausse de 4,68 %, même « score » pour le réseau APRR et AREA, et la Sanef indique + 4,54 %.

Afin d’amoindrir ces nouveaux tarifs, l’État indique des remises un peu plus importantes pour les trajets réguliers. Ainsi, les automobilistes réguliers disposant d’un badge de télépéage, qui empruntent les autoroutes Vinci, APRR-AREA et Sanef SAPN pour le même trajet au moins 10 fois par mois, pourront bénéficier d’une augmentation de leur ristourne de 40 %, au lieu de 30 %

Les propriétaires de voitures électriques, et qui s’aventurent sur autoroute, bénéficieront d’une remise de 5 % sur toute l’année 2023. Vinci a annoncé une réduction de 10 % sur les recharges effectuées sur 60 000 bornes, partout en France. Elle prendra effet à compter du 1er mai, via leur solution de paiement Ulys.

Exemples de prix de trajets en 2023

Trajets Prix 2023 Évolution A1 Paris - Lille 18,10 € + 0,80 € A1 et A2 Paris - Valenciennes 15,40 € + 0,50 € A4 Paris - Reims 12,10 € + 0,50 € A1 et A26 Paris - Calais 24,30 € + 0,90 € A6 Paris - Lyon 39,20 € + 2,70 € A6 et A31 Lyon - Toul (Nancy) 35 € + 1,60 € A7 Lyon - Marseille 26,90 € + 1,50 € A9 Montpellier - Espagne 20,60 € + 1,10 € A9 Montpellier - Toulouse 26 € + 1,40 € A11 Paris - Le Mans 20,40 € + 0,90 € A13 Mantes - Rouen 7,10 € + 0,30 € A13 Rouen - Caen 10 € + 0,50 € A13 Paris - Caen 17,10 € + 0,20 €

Nous n'avons pas vérifié tous les prix des trajets possibles en France. Néanmoins, certaines destinations sont nettement plus chères. Par exemple, Lyon en partant de Paris demande tout de même 2,70 € supplémentaires. Montpellier - Toulouse, qui ne représente que 245 km, s'établie à 26 €, suite à une augmentation de 1,40 €. Il est donc conseiller de préparer au mieux son itinéraire, avec des portions sur nationale, pour économiser sur la facture totale.