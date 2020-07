Le groupe Daimler prévoit une baisse des salaires

Nos confrères de la publication internationale Automotive News Europe rapportent sur la toile des informations à propos des dernières mesures envisagées par un géant de l'industrie pour faire face aux tensions économiques produites par le coronavirus. Le directeur du groupe Daimler et responsable de la branche auto de Mercedes Ola Kallenius prévoit en effet une stratégie radicale : celle de la baisse des salaires.

Les cadres supérieurs de Daimler subiront d'après le média européen des baisses plus importantes que les autres employés. Ces économies permettront le maintien des statuts financiers de l'entreprise tout en protégeant les investissements nécessaires pour les développements des futurs modèles.

Daimler n'est pas le seul dans la tourmente. Volkswagen et BMW s'attendent eux aussi à des pertes lors du deuxième trimestre. Mercedes et BMW ont en outre pour rappel mis en pause le centre de développement conjointement financé par les deux marques pour des innovations concernant la conduite autonome et le parking automatique. Ces technologies désormais étudiées par les ingénieurs de manière indépendante devaient initialement prendre place à bord des véhicules prévus pour 2024.