Le groupe Volkswagen détient désormais Audi à 100%

Contrairement à ce que pensait l'inconscient collectif, Audi n'appartenait pas entièrement au groupe Volkswagen. Une poignée d'actionnaires détenaient en effet des parts dans l'entreprise aux anneaux. Ces derniers font désormais partie du passé avec le rachat des dernières actions par l'entité Volkswagen.

Volkswagen et Audi développent en effet ensemble depuis plusieurs décennies des plateformes, des motorisations, des modèles et leurs technologies sans que le premier ne détienne la totalité des parts du constructeur premium. VW avait jusqu'alors très exactement 99,64% du constructeur Audi. D'après nos confrères de la publication financière Reuters, Volkswagen a désormais 100% de la marque. Cela explique le bon du cours de l'action Audi AG de plus de 48%.

Le groupe Volkswagen a d'après le média d'outre-Atlantique payé 1551,53 euros par action alors que le cours était stabilisé autour des 1000 euros depuis plusieurs mois. L'accord permettant le contrôle total d'Audi représente pour le groupe d'après les bruits de couloir un investissement de plus de 237 millions d'euros. Des sources indiquent que tout sera officialisé par les deux partis lors de la prochaine assemblée générale Audi qui aura lieu en fin d'été.