Le Jeep Wranger résiste bien au Ford Bronco

Pendant de longues décennies, le Jeep Wranger est resté un véhicule quasiment unique au monde dans sa philosophie. Jusqu’à l’arrivée en 2021 du Ford Bronco, ressuscité par la marque à l’ovale après une interruption de 25 ans. Le nouveau Bronco possède à peu près le même cahier des charges que le Wrangler avec un châssis séparé, deux longueurs de carrosserie (trois et cinq portes), des capacités tout-terrain d’exception et un toit entièrement détachable. Le Bronco profite aussi d’un design très fort, lui qui croulait sous les commandes dès les premiers jours de sa commercialisation. De quoi ringardiser le Wrangler ?

Eh bien non, il se défend plutôt bien ce Wrangler. Handicapé par une gamme un peu vieillissante (il existe depuis 2018) et la présence de ce nouveau concurrent très encombrant, il a subi une baisse de ses ventes de 17% sur le premier trimestre 2023 par rapport à la même période en 2022. Mais avec 37 971 exemplaires écoulés aux Etats-Unis sur cette période, il reste devant le Bronco et ses 32 430 exemplaires livrés pendant ce même premier trimestre. Déjà devant le Bronco au début de la carrière commerciale de ce dernier, le Wrangler conserve pour l’instant l’avantage sur son rival. L’arrivée d’un restylage, dévoilé il y a quelques jours au salon de New-York, devrait d’ailleurs l’aider à mieux résister au Bronco.

En Europe, un large avantage

Et chez nous ? En Europe, la situation est évidemment très différente : le Wrangler n’y existe plus que dans une version hybride rechargeable 4XE, idéalement conçue pour composer avec les normes très exigeantes de notre marché en termes d’émissions de CO2. Le Bronco, lui, ne s’y vendra qu’au compte-gouttes avec une motorisation thermique de 335 chevaux extrêmement malussée en France. Le match est donc perdu d’avance pour le Ford, en attendant l’arrivée éventuelle d’une variante hybride…

Via Carscoops