Le jour où Giancarlo Baghetti a terminé premier de son premier Grand Prix de F1 !

À Reims le dimanche 2 juillet 1961, face au Suédois Joachim Bonnier et à l’Américain Dan Gurney qui ont plus d’expérience, Giancarlo Baghetti dont c’est le premier Grand Prix du Championnat du monde de F1 a peu de chance de gagner même si sa Ferrari 156 « Sharknose » est plus puissante que les Porsche 718 de ses deux rivaux. Quand Bonnier s’arrête à son stand à trois tours de l’arrivée, le jeune Italien n’a plus que Gurney comme principal adversaire. Pourra-t-il le battre ?

Mais dans la vie comme en F1, il faut parfois être opportuniste. Et Baghetti va l’être en laissant la première place de la course au pilote américain dans l’avant-dernier tour. Au dernier tour, dans le virage de Thillois qui commande la longue ligne droite où se juge l’arrivée, Baghetti reste sagement derrière lui profitant du sillage de sa Porsche. Et il déboîte à 200 mètres de la ligne d’arrivée pour passer sous le drapeau à damiers avec seulement 1/10e de seconde d’avance !

Trois courses de F1, trois victoires !

Si Reims est la première expérience en Championnat du monde de F1, Giancarlo n’en est pas à sa première course de F1. En effet, la Fédération italienne de sport automobile (FISA) lui a permis de concourir par deux fois en F1 avant de participer au GP de l’ACF. Il s’agissait alors d’épreuves hors championnat à Syracuse et à Naples. Et que croyez-vous qu’il advint ? Giancarlo y fut victorieux ! Si à Naples la concurrence était clairsemée car la course se déroulait le même jour que le GP de Monaco, ce n’était pas le cas à Syracuse ou Baghetti gagna avec cinq secondes d’avance sur… Dan Gurney !

Un parcours en demi-teinte

Après l’exploit de Reims, la suite de sa carrière en F1 de Giancarlo Baghetti ne sera pas aussi glorieuse. Cependant, en 1961 il remporte une nouvelle victoire dans une course de F1 hors championnat sur une… Porsche 718. En 1962, il intègre l’équipe officielle Ferrari avec comme meilleur résultat, une 4e place à Zandvoort aux Pays-Bas. Malheureusement ses passages en 1963 chez ATS puis chez BRM en 1964 ne seront pas couronnés de succès. Ses passages aux 24 Heures du Mans non plus. En 1969, il s’oriente vers le journalisme et la photographie toujours dans le milieu du sport automobile. À cette époque, lorsqu’on l’interrogeait sur son parcours en compétition, il répondait qu’il aurait dû prendre sa retraite sportive en 1961, en pleine gloire. Giancarlo Baghetti s’est éteint alors qu’il allait sur ses 61 ans le 27 novembre 1995.