Le jour où une automobile a dépassé pour la première fois les 100 km/h !

Dès les débuts de l’automobile, on a essayé d’aller le plus vite possible à bord de ces drôles d’engins. Les compétions se sont succédées et en 1898 c’est le record de vitesse sur un kilomètre qui est à la mode. Tout simplement parce que l’hebdomadaire « La France Automobile » a fait paraître le 10 décembre 1898, le règlement d’une course de vitesse qui permettra au plus rapide sur une distance de deux kilomètres consécutifs (soit un kilomètre arrêté et un kilomètre lancé) de gagner la somme de 500 francs.

Ce record, Camille Jenatzy y pense depuis que le comte de Chasseloup-Laubat le 18 décembre 1898 sur sa Jeantaud électrique a réussi un temps de 1’ 12” 3/5 sur le kilomètre arrêté et 57’’ sur le kilomètre lancé (soit 63,157 km/h). C’est pourquoi Jenatzy et de Chasseloup-Laubat, tous deux disposant d’une voiture électrique, se retrouvent sur la grande ligne droite de la route des noyers à Achères dans le Yvelines le 17 janvier 1899. Jenatzy réalise sur sa dog-cart (littéralement charette à chiens) le kilomètre arrêté en 1’ 08” et le kilomètre lancé en 54’’ (66, 666 km/h). Mais le comte, malgré un problème électrique, atteint la vitesse de 70,312 km/h.

Une Jeantaud fuselée pour le comte de Chasseloup-Laubat !

Pour les deux hommes, désormais c’est la vitesse maximale qui fera toute la différence et Jenatzy le confirme, il veut dépasser les 100 km/h. Ils vont ainsi s’affronter une nouvelle fois le 27 janvier et Jenatzy prend le dessus avec une vitesse de 80,357 km/h. Le 4 mars de la même année, la Jeantaud de Chasseloup-Laubat apparaît dans une livrée profilée (proue en forme d’étrave et poupe effilée) et atteint les 92,783 km/h ! Jenatzy accuse le coup mais il a tout prévu, il prépare en secret une auto de course.

Une torpille sur roues pour Jenatzy !

La nouvelle auto de Jenatzy, « La Jamais Contente », débarque le 31 mars à Achères. Fuselée, pointue à la proue comme à la poupe elle fait sensation en innovant avec une carrosserie en « partinium », un alliage d’aluminium créé par l’inventeur Partin. Hélas, les officiels se trompent et font parcourir 2,2 km à Jenatzy, le record ne peut être homologué. Dommage, car « La Jamais Contente » a réalisé sur les « 1 200 mètres » lancés une moyenne de 93, 913 km/h ! Si Jenatzy est furieux, il va devoir attendre le 29 avril 1899 pour triompher. Ce jour-là sous une pluie battante, « La Jamais Contente » parcourt le kilomètre arrêté en 47’’4/5 et le kilomètre lancé en 34’’ soit une moyenne de 105,882 km/h ! Le cap des 100 km/h est dépassé et le comte de Chasseloup-Laubat accepte la défaite. Camille Jenatzy est désormais le plus rapide sur quatre roues. Après ce record, le pilote belge va continuer sa route avec des voitures à moteur à explosion. Il sera pilote officiel Mercedes (vainqueur de la Coupe Gordon-Bennet en 1903, 2e en 1904). Il va décéder en 1913, victime d’un accident de chasse.