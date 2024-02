Le leasing pourrait aider BYD à se développer en Europe

« Le protocole d’accord identifie les domaines clés de coopération entre Arval et BYD dans le but d’aider les particuliers à passer au véhicule électrique, et conseiller les entreprises (locales comme internationales) dans l’accélération de l’électrification de leur flotte de véhicules particuliers et véhicules utilitaires légers ». Le partenariat entre les deux grandes firmes est simple à comprendre, mais aucun objectif, ni plan de développement n’est annoncé.

Sait-on uniquement que l’accord, déjà annoncé pour le Brésil, devient également valable en Italie, en Espagne et en Allemagne. Il fait peu de doute que d’autres pays, comme la France, seront de la partie.

Plutôt du genre discrètes, les sociétés de leasing telles que Arval (ALD Automotive, Leasplan, RCI Bank…) jouent pourtant un rôle important dans la physionomie du parc roulant. En 2022, elles ne géraient pas moins de 12 millions de véhicules en Europe, et représentaient 22 % des immatriculations.

Pour Byd, cet accord est donc un moyen stratégique pour se développer aussi bien auprès des flottes d’entreprises que des particuliers. La construction d’une usine en Hongrie permettra au constructeur chinois de mieux s’implanter. Pour le moment, aucune date d’ouverture du site n’est communiquée.

Un bon partenaire ?

Sur le papier, le mariage des deux semble idéal. Seulement, les sociétés de leasing sont encore peu enclines à mettre en avant et à développer une offre électrique. C’est ce qui émane d’une étude mandatée par la Fédération Transport & Envrionment.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Elle indique que le greenwashing est trop souvent au cœur du sujet. La transition vers la voiture électrique des sociétés de leasing est trop lente par rapport au rythme d’électrification du marché.