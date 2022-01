Le marché allemand en baisse d’un million de ventes en 2 ans

Avec moins de 3 millions de voitures nouvellement immatriculées, 2020 était déjà considérée comme une très mauvaise année pour le commerce automobile allemand du neuf. Pourtant, 2021 fait encore pire, avec seulement 2,62 millions de mises en circulation. Il atteint ainsi son plus bas chiffre depuis avant la réunification. Mais comment expliquer que nos voisins, d’habitude si friands de voitures neuves (il s’en vend généralement 40 000 /million d’habitants contre moins de 30 000 dans l’Hexagone) aient effectué un tel revirement ?

En réalité, c’est le manque de matières premières, et notamment de semi-conducteurs, qui est la cause de ses mauvais chiffres. En effet, les usines allemandes ont tourné au ralenti depuis la fin du premier semestre 2021. Ainsi, le lobby de l’industrie automobile allemande indique que la production du pays n’a été que de 3,1 millions d’unités l’an dernier, le ''plus bas niveau depuis 1975’’. Reinhard Zipel, président de la fédération allemande des constructeurs automobiles internationaux indiquent ainsi que ''les clients voulaient acheter plus de voitures. Mais les constructeurs n’ont pu livrer que partiellement […]’’. Une situation qui est également évoquée de notre côté de la frontière.

Si une amélioration est attendue pour cette année, celle-ci ne devrait être que modérée. La véritable reprise est attendue pour 2023 même si aucun spécialiste n’ose espérer qu’elle permettra d’atteindre les chiffres de ventes de 2019. Avec ses 3,6 millions d’immatriculations, ce millésime pourrait bien ne pas être battu avant plusieurs années.