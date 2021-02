Le marché automobile compte sur la vaccination pour rebondir

Il aurait été bien compliqué de trouver un lien entre un vaccin médical et le marché automobile en 2019. Pourtant, deux ans plus tard, l'un a plus que jamais besoin de l'autre. L'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles) annonce dans un communiqué que 2021 sera signe de léger rebond pour l'automobile en Europe, avec un prévisionnel à + 10 % par rapport à 2020. Rappelons que l'année dernière, les immatriculations étaient en chute de plus de 20 %.

Le nouveau président de l'ACEA, Oliver Zipse (qui est accessoirement le patron du groupe BMW), a fortement mis l'accent sur la hausse de la part des véhicules rechargeables (hybrides ou électriques) en Europe, à un peu plus de 10 %.

Il convient toutefois de rappeler que les chiffres sont difficiles à appréhender et trop volatiles pour en tirer une vraie tendance. En décembre dernier, les électriques ont fait un carton en Europe, mais dans la quasi totalité des cas à cause (ou grâce) des immatriculations tactiques de fin d'année, pour tenter de grappiller quelques précieux grammes de CO2.

Résultat : début 2021, les distributeurs se retrouvent désormais avec de nombreux véhicules immatriculés "0 km" qu'il faut écouler rapidement, sans quoi leur valeur va inévitablement chuter. Les chiffres d'immatriculations des voitures rechargeables ont d'ailleurs dégringolé en janvier, par rapport à décembre.