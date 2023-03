Le marché automobile français (encore) en légère amélioration en février 2023

Le marché automobile est loin d’avoir retrouvé son niveau d’avant la crise du covid-19. Mais il démarre mieux en cette année 2023 qu’en 2022 : après un mois de janvier dans le positif, il signe une hausse de 9,4% chez les voitures particulières en février par rapport au même mois l’année dernière, avec 238 176 véhicules particuliers écoulés au total. Ca reste très en-dessous des niveaux de 2021 et surtout de 2020. Dans le détail, le groupe Stellantis recule de 4% avec 37 627 voitures vendues et une impressionnante dégringolade de Citroën à -23,7%. Le groupe Renault affiche un joli +21,2%, porté par le succès de Dacia (+33,9%) et de bons résultats de la marque Renault (+14,4%). Toyota progresse encore plus avec une augmentation de 25,8% et Volkswagen affiche +14,54% de hausse. A noter que Tesla, dont les flux de livraison restent fluctuants, affiche une baisse de 5,78%.

Si l’on regarde dans le détail au niveau des types de motorisation vendus, l’essence conserve la tête au cumul des deux premiers mois de l’année avec 38% du nombre total de voitures neuves vendues pour l’instant. Les hybrides arrivent en seconde position (15%) devant les électriques (14,4%), le diesel (11,5%), l’hybride rechargeable (8,7%) et l’hybride léger (8,2%).

Après un mois de janvier où elles avaient légèrement reculé (probablement en raison de la baisse du bonus écologique qui a motivé certains clients à anticiper leurs achats l’année dernière), les ventes de voitures électriques neuves ont rebondi à 16% du mix total sur le dernier mois. Elles égalent ainsi le record de parts de marché de décembre 2022, mais les ventes d’hybrides rechargeables sont toujours dans une tendance baissière.

La Peugeot 208 devant la Dacia Sandero

Du côté des modèles, la Peugeot 208 fait toujours la course en tête mais en 2023, sa dauphine est désormais la Dacia Sandero. Légèrement décrochée, la Renault Clio en troisième position aura sans doute bien besoin du prochain restylage de mi-carrière pour revenir dans la course. Chez les électriques, la Dacia Spring en dixième position conserve l’avantage. Le Tesla Model Y est deuxième (en 19ème position du classement général), la Renault Mégane E-Tech troisième (en 33ème position du classement général) et la MG4 quatrième devant la Renault Zoé.