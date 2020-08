Le marché de l'occasion bat des records

Les tendances du marché automobile observées depuis le déconfinement se sont confirmées en juillet : les clients sont bien de retour dans les points de vente et ils plébiscitent les voitures d'occasion. Un record de ventes d'occasions avait déjà été enregistré en juin, avec 585 000 véhicules qui ont changé de mains.

Mais les compteurs ont été explosés en juillet avec 634 841 ventes (source Autoscout24), soit une hausse de 12,3 % par rapport à juillet 2019. Grâce à cette reprise en fanfare, le marché de l'occasion rattrape le temps perdu. Sur les sept premiers mois de l'année, la baisse n'est plus que de 13 %, alors qu'elle est de 33 % pour le neuf.

Comme le neuf, le marché de l'occasion a profité de la prime à la casse exceptionnelle, qui vient de prendre fin, son quota étant épuisé. De plus, juillet est traditionnellement un bon mois pour l'occasion, avec des Français qui souhaitent changer de voiture avant les grands départs en vacances. L'occasion a bien sûr l'avantage d'être disponible de suite. Or du côté du neuf, les délais de livraison ont été perturbés par le confinement. D'ailleurs, les très jeunes occasions de moins d'un an commencent à manquer dans les stocks, preuve que les clients ont pu se rabattre dessus.

Les acheteurs continuent de plébisciter les modèles récents, entre un et cinq ans, en essence. En juillet, l'essence s'est d'ailleurs octroyé 40 % de part de marché, 5 points de plus en un an. Le diesel reste majoritaire, avec 56 % de part de marché, mais en recul de plus de 6 points.

Sans surprise, Renault domine le marché de l'occasion, avec 130 386 ventes en juillet, en hausse de 16,1 %. Il devance Peugeot (116 386 ventes, + 13,6 %) et Citroën (73 640 ventes, + 6,6 %). À noter la très grande forme de Toyota, en hausse de 30 %, le japonais séduisant avec ses hybrides. Dacia est aussi une valeur montante grâce à une offre en constante progression très recherchée (+ 20 %).