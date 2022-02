Le marché de l’occasion débute mal l’année

Après une année 2021 marquée par une hausse de 2,7 % des transactions, le marché de la seconde main a connu un fort revers en janvier, avec une baisse de 9,4 %. Ce sont ainsi 435 754 voitures qui ont changé de main sur cette période, contre 480 861 un an plus tôt. Le volume échangé en janvier 2022 est même inférieur de 12,8 % à celui de janvier 2020 et de 2 % à celui de janvier 2019.

Deux phénomènes permettent d’expliquer cette chute. Tout d’abord, la hausse des prix continue ne permet plus à certains foyers français d’envisager de remplacer leur véhicule. Le mois dernier, les étiquettes étaient ainsi 2 % supérieures à ce qu’elles étaient en décembre, la hausse depuis début 2021 approchant les 15 %. Par ailleurs, le manque de véhicules récents chez les revendeurs se fait de plus en plus cruellement sentir. Les ventes de voitures de moins de 2 ans ont enregistré un historique -33,7 %, tandis que celles de 2 à 5 ans se tassaient légèrement, à -4,8 %. Seule la tranche d’âge des 16 ans et plus progresse, à + 0,2 %.

Ce tableau morose cache toutefois quelques succès, en premier lieu celui des voitures ''propres''. Les transactions de véhicules hybrides ont augmenté de 34,7 % (17 634 exemplaires, soit une part de marché de 4,1 %) et celles des électriques de 59,9 % (4 782 exemplaires, soit une part de marché de 1,1 %). Le carburant préféré des acheteurs d’occasion demeure toutefois le gazole, dont la part de marché est de 54,9 %.

Parmi les constructeurs, seule une poignée tire son épingle du jeu. Le nombre de Toyota d’occasion vendues a progressé de 3,1 % et celui des Kia de 5,9 %. Le bonnet d’âne revient à Alfa Romeo, avec une baisse de 15,3 %.