Le moteur électrique SCTe de Mahle serait "le plus durable du moment"

Bien connu pour ses pistons, notamment, Mahle travaille aussi d'arrache-pied sur le moteur électrique. Il en a présenté un en 2021 qui fonctionne sans terre rare. Cette fois, l'équipementier allemand s'attaque à un problème qui limite l'usage intensif des machines électriques : la surchauffe.

En effet, la transformation de l'électricité en force motrice dégage de la chaleur, c'est l'effet Joule (quand du courant passe par un conducteur, celui-ci chauffe). Les fabricants contrecarrent souvent ce phénomène en intégrant des éléments réduisant la puissance maxi, ou crête, en cas de température d'utilisation trop élevée. Le tout pour arriver la puissance utilisable tout le temps, ou nominale (plus faible), celle où la chaleur dégagée est suffisamment dissipée pour maintenir une température constante.

Mahle, lui, injecte directement dans le moteur électrique un fluide réfrigérant spécifique permettant d'en abaisser la température de fonctionnement, donc de rapprocher considérablement les puissances crête et nominale, la seconde pouvant représenter 90 % de la première, un chiffre très élevé (plutôt 80 % habituellement). C'est tout l'intérêt de ce moteur dit SCTe (Superior Continuous Torque, ou couple continu supérieur).

Conséquence, on peut utliser de façon plus intensive ledit moteur, qui pourra donc être plus petit et léger : une sorte de downsizing appliqué à l'électrique. Le SCTe nécessite par ailleurs moins de matériaux pour sa fabrication, donc épuise moins les ressources de la planète. Pour sa part, le fuide, réchauffé par les calories du moteur, pourra être réutilisé, à l'instar du liquide de refroidissement des blocs thermiques servant à réchauffer l'habitacle.

De plus, la conception même de ce moteur de type synchrone à aimants permanents le rend bien moins sensible à l'usure : très bien pour le développement durable. Seulement, ces aimants utilisent du néodyme, une terre rare. Mais Mahle a, là aussi une solution, son système de refroidissement étant compatible avec le moteur sans aimants, donc sans néodyme, qu'il a inventé.

Le SCTe conviendra à bien des applications : auto, camionette, camion. Il devrait également se montrer abordable. Il sera présenté sous forme de prototype au salon IAA Transportation de Hambourg en septembre prochain.

Progressivement, les progrès permettent de lever les handicaps pesant traditionnellement sur l'électrique, ce qui envoie le thermique toujours plus près de la tombe. On pense aussi au moteur Renault-Valeo et au Quark de Koenigsegg, tout petit et léger mais surpuissant. Peut-être que l'électrique fera un jour rêver...