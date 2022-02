Renault et Valeo s'associent pour développer un nouveau moteur électrique

Renault, Valeo et Valeo Siemens eAutomotive ont signé un protocole d'entente en vue de nouer un partenariat stratégique pour concevoir et produire un moteur électrique de "nouvelle génération".

Les trois parties évoquent "un système de propulsion électrique unique et sans équivalent dans le monde". Elles promettent ainsi un bloc qui délivre plus de puissance avec moins d'énergie. Surtout, il n'utilisera pas les terres rares.

Renault et Valeo vont chacun apporter une pièce maîtresse de l'ensemble. Le Losange va ainsi s'occuper du rotor de technologie EESM (Electrically Excited Synchronous Motor ou moteur synchrone à excitation électrique).

Pour Valeo et sa filiale dédiée au moteur électrique (née d'une coentreprise avec Siemens mais dont il va reprendre l'ensemble des parts), ce sera le stator. Valeo a la maîtrise technologique dans l’assemblage des fils de cuivre. Cela va lui permettre d’intégrer une plus grande densité de cuivre dans le stator, et donc obtenir plus de puissance sans avoir besoin d’utiliser plus d’énergie électrique.

Une puissance est déjà évoquée : plus de 200 kW, soit plus de 270 ch. Le bloc semble ainsi destiné aux futurs grands modèles de l'Alliance. Il sera assemblé par Renault à Cléon.