dailymotion Le musée automobile de Mulhouse se donne des airs monégasques (vidéo)

L’an dernier, c’étaient les voitures des films de Louis de Funès qui s’illustraient au sein de la collection Schlumpf. Cette année, dans le même espace réservé, on peut admirer dès le 13 avril une partie des autos réunies par la famille de Monaco pour le musée de la Principauté.

Disparu en 2005, le prince Rainier III, en vrai passionné, a constitué une très belle collection de voitures majoritairement anciennes. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, vu l’image de richesse associée à la famille Grimaldi, elle ne comporte pas que des modèles de luxe, bien au contraire. Rainier, en tant que fin connaisseur, s’est aussi intéressé à des autos populaires, élégantes et faciles d’usage dans les rues parfois étroites de la principauté.

Il a ainsi possédé une Renault 4CV et une Citroën 2CV, notamment, des moyens de transport prolétaires que l’on trouve dans la collection du rocher. On ne les voit pas à Mulhouse, mais il y a de quoi se consoler. C’est au fil d’une conversation entre Guillaume Gasser, Directeur Général du Musée National de l’Automobile et le prince Albert II, lors du salon Top Marques de Monaco, en 2023, qu’est née l’idée d’une exposition des autos de ce dernier à Mulhouse. Il faut dire que Guillaume Gasser avait amené au salon monégasque une Bugatti Royale !

Cela a particulièrement séduit le Prince Albert, lui-même passionné de voitures, en particulier de la Renault Floride, qui a une signification particulière pour lui (sa mère, la Princesse Grace, en possédait une avec laquelle il est tombé en panne). Responsable de la collection initiée par son père, qu’il complète lui-même régulièrement, il a accepté d’en extraire une vingtaine que l’on retrouve au Musée National de L’Automobile. On ne le dira jamais assez, celui-ci rassemble la plus fabuleuse collection de voitures du monde, de par son nombre (plus de 420) mais aussi l'extraordinaire variété des engins, dont un nombre prodigieux de Bugatti, les Royale n'étant pas les seules attractions. Prenez deux jours, de bonne chaussures, et terminez votre déplacement à Mulhouse par la Cité du Train, assez magique, elle aussi.