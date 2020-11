Le mythique championnat allemand DTM va se mettre à l'électrique

Séquence d'émotion il y a quelques jours en DTM avec la retraite d'Audi de ce championnat, non sans avoir remporté ses deux dernières courses. La marque aux anneaux, arrivée en 1990 avec la V8 Quattro, a raflé de nombreuses victoires. On se souviendra du fantasque Hans-Joachim Stuck, toujours prompt à faire le fanfaron au volant de son Audi, du haut de son mètre 94. 30 ans de DTM, et puis s'en va. Pour dire "auf wiedersehen" au DTM, Audi a d'ailleurs réalisé une vidéo montrant les racines de ce sport très populaire en Allemagne, de C'est tout de même beaucoup, mais cet arrêt, après celui de Mercedes, marque le début d'une transition pour le DTM, qui va devoir se réinventer.

Le V8 a déjà cédé sa place au quatre cylindres (dans la "Class One", cette catégorie qui avait été adoptée pour se rapprocher du Super GT japonais) mais cela n'aura finalement pas duré bien longtemps. Les organisateurs du DTM se retrouvaient dans une impasse, avec Mercedes et Audi en moins, les Japonais aux abonnés absents, les Anglais aussi. Pour relancer le DTM, il fallait briser les codes. Et ce sera chose faite dès 2021 puisque les GT3 vont s'engager en DTM, fait inédit puisque cela reviendra à avoir deux championnats séparés avec des GT3 en Allemagne, alors que la crise économique mondiale fait des dégâts. Les sponsors et les constructeurs vont-ils suivre ? Affaire à suivre, donc.

La vraie grande étape sera pour 2023. A partir de cette date, la discipline va passer à l'électrique. Un premier prototype, développé en partie par Hans-Joachim Stuck et d'autres pilotes de tout horizon, a été présenté à Hockenheim récemment. Et contrairement à la Formula E, où les puissances sont raisonnables, ici, Schaeffler, l'équipementier à l'origine du prototype qui sera standardisé entre les équipes, n'a pas fait les choses à moitié : 1200 ch, un 0 à 100 aussi rapide qu'une BMW M4 DTM actuelle, une vitesse maximale "bien au delà" des 300 km/h, et des sessions de course de 30 minutes avant arrêt obligatoire aux stands pour tout le monde afin de changer les batteries lors d'une opération automatisée.

Ce sont en tout cas les plans pour l'instant des organisateurs, qui espèrent dynamiser la discipline avec cette conversion, et, pourquoi pas, attirer à nouveau Mercedes et Audi.Le patron du DTM s'est montré assez tranchant vis à vis de la Formula E qu'il juge un peu molle et pas très palpitante, la victoire s'adjugeant surtout sur la "gestion de l'énergie". Le DTM Electric promet des coudes à coudes, des dépassements osés et réguliers et du pilotage sans concession. Espérons alors retourner dans notre jeunesse, dans les années 80 et 90, avec des courses spectaculaires, permises par des puissances phénoménales.

Le DTM "classique", lui, ne devrait toutefois pas mourir. En fait, le "monde" DTM sera articulé autour de plusieurs "piliers" : le DTM Electric, le DTM GT3 (lancé en 2021, donc), et deux autres catégories plus minimes (dont une "eSport"). L'esprit voiture de tourisme du DTM a malheureusement bel et bien disparu.