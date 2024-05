Le nouveau Jeep Wagoneer S nargue le Tesla Model Y

Devenu la voiture la plus vendue au monde, le Tesla Model Y s’impose désormais comme une valeur-étalon incontournable. Porsche déteste qu’on l’évoque en essayant le nouveau Macan électrique, pour des raisons liées au profil différent des acheteurs. Les marques premium allemandes revendiquent elles aussi une plus grande attention aux détails et à la finition pour justifier des prix supérieurs à ceux du constructeur américain. Mais le SUV de la marque d’Elon Musk demeure un véhicule de référence qu’il convient de battre pour prouver la valeur de ses produits.

C’est ce que fait Jeep dans sa nouvelle publicité du Wagoneer S, un SUV électrique de 4,91 mètres de long qui doit arriver très prochainement sur notre marché européen. Plus gros et plus puissant que le Model Y, le Jeep se confronte tout de même à la version Performance du Tesla dans cette vidéo où on le voit notamment le défier sur une course départ arrêté en ligne droite.

« Pas un concurrent »

A la fin de la séquence, Le Wagoneer S quitte le bitume pour la terre et se retrouve à côté d’un Grand Cherokee Trackhawk thermique pendant que le message suivant s’affiche : « la vraie compétition est contre nous-même ». En substance, Jeep ne chercherait donc pas à rivaliser directement avec les produits de Tesla et voudrait davantage plaire à la clientèle traditionnelle de Jeep. Ça tombe bien car les ventes de Jeep se sont repliées ces dernières années aux Etats-Unis et le constructeur doit donc convaincre davantage sur son marché principal. Et il devra aussi compter sur ses modèles thermiques pour parvenir à ses fins.