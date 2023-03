Les futurs SUV électriques de Jeep se montrent à Las vegas

Au sein du groupe Stellantis, les marques américaines préparent activement l’avenir électrique. Dodge planche actuellement sur la Charger Daytona SRT, un muscle car à zéro émission qui remplacera la Challenger thermique actuelle d’ici quelques années. Chrysler a récemment montré l’Airflow, annonçant une sorte de crossover familial électrique. Ram vient de lever le voile sur le 1500 Revolution, un pick-up électrique conçu pour rivaliser avec le Ford F-150 Lightning ou le Tesla Cybertruck. Chez Jeep enfin, pas moins de deux SUV électriques ont été annoncés récemment en plus du petit Avenger.

Toutes ces futures nouveautés électriques des marques américaines de Stellantis, existant pour l’instant dans leurs formes conceptuelles, ont été exposées à Las Vegas lors d’un évènement organisé par le groupe. L’occasion d’observer les autos autrement que par les images officielles, grâce aux clichés réalisés par le concessionnaire Lee Dodge Chrysler Jeep Ram Westbrook. On s’intéresse tout particulièrement aux Jeep Wagoneer S et Recon. Le premier doit s’attaquer aux BMW iX et autres Mercedes EQE, le second formera une alternative électrique au Wrangler thermique actuel avec un châssis conçu pour le tout-terrain extrême.

De futurs succès en Europe ?

Avec son style épuré bien qu’un peu consensuel, le Jeep Wagoneer S de 2024 veut s’imposer parmi les meilleurs SUV familiaux premium électriques du marché. Il pourra compter sur une mécanique de plus de 600 chevaux et des batteries de 100 kWh en haut de gamme. Quant au Recon attendu lui aussi pour 2024, il devrait avant tout miser sur son design extrêmement rustique pour plaire. On a aussi hâte de voir si Stellantis osera importer la version de série de la Dodge Charger Daytona SRT…