Le nouveau moteur électrique Volkswagen se dévoile

Techniquement, le moteur électrique est beaucoup plus simple que son homologue thermique. Au lieu de s'attendre à des sauts technologiques, il est plus facile de voir apparaître des évolutions.

C’est le cas chez Volkswagen, qui s’apprête à lancer l’APP550. Sous ce nom quelque peu barbare se cache un bloc électrique inédit. Son but est bien sûr de se montrer plus performant tout en réduisant son appétit. Concernant le premier paramètre, la firme annonce une puissance de 210 kW (soit 286 ch) et un couple maximal de 550 Nm. Pour atteindre de tels chiffres, Volkswagen utilise aujourd’hui deux moteurs électriques. À titre d’exemple, l’ID.4 GTX développe 299 ch et 460 Nm.

Un seul moteur permettra de réduire très sensiblement le poids de l'auto qu'il équipera. Par ailleurs, les ingénieurs ont dû réussir à développer un moteur aussi puissant sans pour autant en augmenter l’encombrement. En effet, il doit répondre aux exigences de la plateforme MEB.

Le but de ce nouveau moteur est de se montrer plus réactif lors des relances. Ainsi, le couple élevé au démarrage, doit le rester également à hautes vitesses pour assurer de bonnes reprises, ce qui n’est pas toujours le cas sur les véhicules électriques. VW utilise donc un stator optimisé, qui adopte un nombre élevé d’enroulements et une plus grande section des fils. Le rotor est doté d’un aimant permanent plus puissant, disposant d’une capacité accrue. Un nouvel onduleur, qui délivre des courants de phase élevés, permet aussi de gagner en puissance.

Concernant le deuxième paramètre, celui de la consommation, le constructeur ne donne aucun chiffre. Une donnée qui dépend surtout du modèle dans lequel le moteur est implanté. Néanmoins, Volkswagen a revu la gestion thermique et dote son moteur d’un système de refroidissement qui fonctionne sans pompe à huile à commande électrique. La gestion de la température se fait de façon autonome grâce aux engrenages de la transmission mécanique et aux composants, dont les formes assurent la bonne distribution de l’huile. Cette huile chaude est refroidie par le circuit de refroidissement du véhicule.

Un moteur produit en Allemagne

Le moteur et la transmission, ainsi que rotor et stator, sont produits sur le site de Kassel, en Allemagne. Les groupes motopropulseurs y sont développés depuis 15 ans et produits depuis 10 ans.

Pour le moment, Volkswagen n’indique pas quel modèle bénéficiera de ce moteur. Tout juste est-il indiqué qu’il sera introduit à partir du quatrième trimestre 2023. Cependant, l’ID.7 que nous avons pu essayer était justement équipée de ce nouveau moteur, qui entraînait les roues arrière. D’autres modèles comme l’ID.4 et l’ID.5, pourraient également en profiter.