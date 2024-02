Les essais du dernier Peugeot e-3008 tout juste achevé, le constructeur lance un teaser concernant le prochain e-5008, la version électrique et à sept places. Sans surprise, on y découvre la planche de bord, reprise du dernier-né de la gamme avec notamment la grande dalle numérique de 21 pouces que l’on retrouvera certainement de série sur la finition GT.

Sur cette petite vidéo, Peugeot met l’accent sur les deux sièges de la troisième rangée, sans pour autant en montrer beaucoup. Dans son court communiqué, la marque indique « un accès facile et une confortable troisième rangée ». Peugeot entend se démarquer sur ce point, qui est souvent critiquable dans la production actuelle.

dailymotion Le nouveau Peugeot e-5008 dévoile son intérieur

Ce teaser nous laisse sur notre faim, même si c’est le but de l’exercice. Aucune image de l’extérieur n’est visible. On aperçoit simplement le profil de l’auto sur le combiné d’instrumentation. En toute logique, la chute de la lunette arrière est peu prononcée afin de préserver de l’espace pour le troisième rang. Si les parties avant et arrière doivent être proches du 3008, le grand SUV reprend-il le petit décroché à l’arrière de la ceinture de caisse ? Réponse dans quelques jours.