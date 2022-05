Le nouveau Suzuki S-Cross maintenant disponible en version utilitaire 2-places

Présentée en ce début d’année sur Caradisiac, la nouvelle génération du Suzuki S-Cross Hybrid s’adapte désormais aux besoins des professionnels avec une version utilitaire 2 places qui offre un important volume de chargement.

La transformation du SUV familial de Suzuki en véhicule utilitaire a été conçue en collaboration avec la société Jocquin, basée dans la Somme, partenaire de longue date de Suzuki France. La banquette arrière et le plancher du coffre sont ainsi remplacés par un nouveau plancher renforcé qui occupe tout l’espace libéré, offrant une longueur de chargement de 1,44 m et une largeur maxi de 1,25 m. Le volume utile atteint ainsi 1 340 dm3. Un arrêt de charge métallique, peint ou recouvert de moquette au choix, protège les passagers avant de tout glissement du chargement.

À noter qu’une grille de séparation et une tablette couvre-bagages sont également disponibles en option. La transformation en véhicule utilitaire peut être effectuée sur toutes les versions, 2 et 4 roues motrices. Tous les concessionnaires Suzuki peuvent effectuer la transformation. Les tarifs hors pose sont les suivants : Kit VU seul : 625 €, Kit VU et couvre bagage : 805 €, Kit VU et grille arrêt de charge : 1 090 €, Kit VU avec couvre bagage et grille : 1 340 €.

Au-delà de ces aménagements spécifiques, le Suzuki S-Cross utilitaire est strictement identique à la version standard, et proposé avec les trois mêmes niveaux de finition. Il bénéficie ainsi de la motorisation hybride Suzuki 1,4 l. BOOSTERJET HYBRID de 129 chevaux, une proposition qui sera complétée de la nouvelle motorisation hybride auto-rechargeable à la rentrée prochaine.