En bref : À partir de 27 090 €

SUV compact

2 ou 4 roues motrices

Au sein de la gamme Suzuki, le S-Cross, c’est un peu la machine à tout faire : compact, accueillant et polyvalent grâce à ses 4 roues motrices, il a su trouver sa clientèle aussi grâce à ses tarifs canons. Le constructeur a décidé de tourner la page en changeant radicalement le look de son SUV compact.

dailymotion Essai vidéo - Suzuki S-Cross (2022) : le SUV qui aime crapahuter

Cette nouvelle génération se présente désormais comme un vrai SUV avec un design bien plus massif que le précédent. Cela se traduit par un capot plus horizontal, de nombreuses protections et des passages de roue anguleux. À l’avant, les feux sont désormais reliés par une barrette chromée qui traverse la calandre en longueur.

Ce design consensuel et peu audacieux suit une logique mondiale, et surtout asiatique (Asie du Sud-Est, Inde...), son principal marché. Ce qui explique également le manque de cohérence avec le design des Swift, Vitara, etc. La gamme Suzuki ressemble donc à un melting-pot si l’on ajoute les récentes Swace et A-Cross qui sont des Toyota rebadgées.

A l’intérieur, les évolutions ressemblent davantage à un restylage plutôt qu’à une nouvelle génération. La planche de bord est plus sculptée, plusieurs boutons ont été redessinés et déplacés alors que l’écran tactile central plus grand qu’auparavant a été repositionné en hauteur. La présentation est très classique, un peu austère et n’atteint pas le niveau de la concurrence en matière de qualité. Le japonais reste fidèle aux compteurs à aiguilles mais fait évoluer sa connectivité Apple CarPlay et Android Auto désormais sans fil. L’écran multimédia de 9’’ équipé d'une interface totalement nouvelle s’avère facile à prendre en main, réactif avec en prime une résolution HD.

S’il est bien un domaine où le S-Cross se distingue, c’est par son très bon rapport habitabilité/encombrement. Les passagers sont à l’aise et disposent d’un bon espace pour les jambes à l’arrière. Il offre de nombreux rangements et surtout du coffre, avec un volume de base de 430 litres. Pour schématiser, le japonais offre le volume d’un 3008 pour la taille d’un 2008. Pour une famille à la recherche d’un modèle compact, le S-Cross répond présent.

Ce gabarit inchangé et à cheval entre deux catégories (celles des SUV compacts et urbains) est peut-être le principal défaut du S-Cross en Europe. A son lancement, en 2013, il mesurait 4, 30 m et appartenait à la catégorie des SUV compacts. Aujourd’hui, il mesure toujours 4, 30 m sauf que depuis la concurrence, autrement dit les 3008, Tucson et Kadjar ont grandi. Aujourd’hui, le S-Cross mesure au centimètre près la taille d’un 2008, autrement dit d’un SUV urbain de la catégorie inférieure. Et un SUV urbain, Suzuki en dispose déjà dans sa gamme avec le Vitara, à peine plus court. Du coup pas facile pour le client de s’y retrouver.

Les tarifs du SUV japonais grimpent d’environ 2 000 €. Le S-Cross n’est plus une affaire mais reste tout de même intéressant au regard de son niveau d’équipement très riche de série. Ce positionnement à mi-chemin entre deux catégories était auparavant un point fort. Aujourd’hui, ça ne l’est plus car pour une version cœur de gamme S-Cross Privilège 4x2 BVA il vous faudra débourser 29 790 €. Soit le prix d’un Peugeot 2008 Puretech 130 Allure (29 250 €). A la différence, du fait de sa micro-hybridation, le S-Cross bénéficie du statut de véhicue hybrid, donc de la gratuité de la carte grise dans la plupart des départements.