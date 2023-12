La gamme d’utilitaires légers de Volkswagen est particulièrement vaste. Au-dessus du petit Caddy et du Multivan à la vocation plus confortable et routière, le Transporter descend d’une lignée de modèles remontant jusqu’au début des années 50 et au légendaire Combi. Le modèle actuel date de 2016 et utilise toujours des composants châssis du précédent modèle, lui-même déjà adapté de la génération d’avant. En 2024, il fera peau neuve et marquera un important changement stratégique pour Volkswagen : comme pour le pick-up Amarok basé sur le Ranger, le nouveau Transporter reprendra les éléments techniques d’un modèle Ford. Le Transit Custom en l’occurrence.

Le nouveau Volkswagen Transporter risque de ressembler à un Ford

Le style se différenciera bien évidemment par rapport à celui de l’utilitaire américain, comme le montre le constructeur allemand dans un « teaser » vidéo avec un exemplaire encore camouflé côtoyant l’ID.Buzz électrique et le Multivan thermique. Mais la silhouette générale sera identique à celle du Transit Custom.

Diesel, hybride rechargeable et électrique

Le teaser précise déjà que le nouveau Transporter sera proposé en version diesel, en version hybride rechargeable et en variante 100% électrique. Pas étonnant puisque le Ford Transit Custom, qui pourrait aussi lui donner ses moteurs, est lui aussi disponible avec ces types de groupes motopropulseurs. Rendez-vous l’année prochaine pour sa présentation officielle.