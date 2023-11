Le partage de la route, ce n'est pas encore ça

« La diversité des modes de déplacement (voitures, deux-roues motorisés, vélos, marche à pied) et l’évolution de leur part respective, dans un espace public contraint, rendent la cohabitation entre les différents usagers complexe et souvent difficile ». Ce constat qui émane de la dernière étude de la Fondation Vinci Autoroutes, nous le constatons malheureusement tous au quotidien, ou presque.

Seulement, l’étude apporte des chiffres puisqu’au total 12 400 Européens, dont 2 400 Français, ont été interrogés. Ces chiffres (à l’échelle de la France) ne sont guère réjouissants puisque 33 % des automobilistes et 57 % des motards empiètent sur le sas vélo, 60 % des cyclistes circulent sur les trottoirs, 87 % des piétons traversent en dehors de tout passage protégé. Enfin, 96 % des usagers de la route ont toujours peur du comportement à risque des autres ! Pas étonnant que le sentiment d’insécurité règne, ce chiffre est constant par rapport à l'année dernière.

Le sentiment d’être en danger et rechigner à partager la route sont à l’origine du non-respect des espaces réservés à certaines catégories d’usagers. L’étude précise notamment que le manque d’espace, la densité du trafic et la recherche de plus de sécurité sont autant de motivations à empiéter sur des espaces réservés aux autres usagers.

Concernant les trottoirs, les motards et cyclistes les utilisent très souvent pour se garer (73 % des motards) ou pour y circuler (43 % des motards).

Du côté des sas vélos et pistes cyclables, 57 % des motards et 33 % des automobilistes admettent s’y arrêter. Quant aux seules pistes cyclables, un motard sur deux et 13 % des automobilistes reconnaissent les emprunter.

Abonnez-vous à la newsletter de Caradisiac Recevez toute l’actualité automobile J’accepte de recevoir les offres partenaires S'inscrire L’adresse email, renseignée dans ce formulaire, est traitée par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement. Cette donnée est utilisée pour vous adresser des informations sur nos offres, actualités et évènements (newsletters, alertes, invitations et autres publications). Si vous l’avez accepté, cette donnée sera transmise à nos partenaires, en tant que responsables de traitement, pour vous permettre de recevoir leur communication par voie électronique. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : www.caradisiac.com/general/confidentialite/ × Abonnement à la Newsletter

Le stationnement n’est pas en reste non plus puisque 28 % des automobilistes avouent régulièrement se garer en double file, 12 % reconnaissent utiliser les emplacements réservés aux personnes en situation de handicap et 13 % les places dédiées aux véhicules électriques. Enfin, 39 % avouent ouvrir leur portière sans vérifier la présence d’un cycliste à proximité. Pourtant, il suffit de changer ses habitudes et d’ouvrir la porte conducteur avec la main droite (ou inversement côté passager). Dans ce cas, on vérifie naturellement l’angle mort.

Un autre problème s’ajoute au partage de l’espace public, celui de la distraction dû au téléphone portable, qui est à l’origine de nombreux accidents. Les chiffres sont pour le moins inquiétants puisque 62 % des automobilistes, 58 % des piétons, 51 % des motards et 31 % des cyclistes téléphonent en conduisant ou en marchant.

Le multimodal comme solution ?

Face à un tel constat, il est impératif de trouver des solutions. Un meilleur aménagement de l’espace public pourrait en partie améliorer la situation, mais c’est surtout le comportement qu’il faut revoir. Se mettre à la place de l’autre est un moyen de prendre conscience des inquiétudes de chacun. Il suffit alors d’utiliser plusieurs modes de transport et les chiffres sont encourageants : 78 % des usagers « multimodal » déclarent faire plus attention vis-à-vis des autres.

Rappel de certaines règles :