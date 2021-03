Le patron d'Audi au conseil de surveillance... du FC Bayern Munich

Le patron d'Audi fait partie de ces chefs d'entreprise qui ne sont visiblement pas assez occupés par le "simple" rôle de numéro un d'un géant industriel. Markus Duesmann a pourtant récemment quitté une de ses fonctions, celle de directeur du développement technique chez Audi. Mais plutôt que d'en profiter pour se consacrer à ses nombreuses autres tâches, l'Allemand a embrayé directement sur une autre voie : celle du football.

Il prend en effet place au sein du conseil de surveillance du FC Bayern Munich en tant que second vice-président. Un club bavarois sponsorisé par... non pas BMW, mais Audi, qui a d'ailleurs prolongé son contrat. Le groupe Volkswagen est d'ailleurs bien intégré au Bayern puisque Duesmann remplace un certain Herbert Diess, le grand patron du groupe Volkswagen, au sein du conseil de surveillance du club.

La présence d'Audi au conseil de surveillance n'est pas inédite puisque la marque aux anneaux possède une participation à un peu plus de 8 % dans le club allemand, qui cartonne depuis un bon moment au niveau européen.