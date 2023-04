Le permis de conduire dès 16 ans, une idée déjà accompagnée ?

Obtenir son permis dès l’âge de 17 ans, voire 16 ans, voici le projet qui est dans les cartons du gouvernement, dans le cadre du Conseil National de la Refondation. Est-ce une façon pour Matignon de montrer son intérêt auprès des jeunes, massivement représenté dans les dernières manifestations ? Par ailleurs, il serait envisagé de supprimer les 20 heures de conduite obligatoires. Toujours est-il que ces nouvelles propositions ne semblent pas faire l’unanimité.

En effet, Bruno Garancher, le Président de l’UNIDEC (Union Nationale Intersyndicale Des Enseignants de la Conduite) n’a pas tardé à réagir : « comment envisager de telles mesures, si lourdes de conséquences en termes de vie humaine, alors qu’aucune étude d’impact, aucune prise en compte des statistiques sur la mortalité et la morbidité routière, aucune concertation avec les professionnels de l’enseignement de la conduite, ni avec les instances en charge de la sécurité routière, publiques ou privées n’ont été conduites ? »

Il indique par ailleurs que le nombre d’heures moyen de formation pratique pour obtenir son permis est de 35 heures. C’est 15 heures de plus que le minimum légal. Difficile alors de comprendre pourquoi le gouvernement souhaite descendre en dessous des 20 heures. Surtout, il insiste sur le fait que les jeunes de 18-24 ans sont les plus touchés par la mortalité routière, représentant un peu plus de 15 % des tués l’année dernière.

Et la conduite accompagnée ?

Apprendre à conduire avant 18 ans est déjà possible, à partir de 15 ans en s’inscrivant pour l’apprentissage anticipé de la conduite. Cette formule présente beaucoup d’avantage. Tout d’abord, obtenir son permis de conduire est plus facile. En effet, le taux de réussite à l’examen est de 75 % pour les candidats ayant suivi une formation anticipée à la conduite, contre 52 % pour les candidats qui ont suivi la formation traditionnelle.

Ensuite, le coût global est moindre. Les professionnels de la conduite indiquent que le prix moyen tourne autour des 1 300 €, alors qu’il faut compter environ 1 800 € sans la conduite anticipée.

À noter également que les jeunes ayant effectué la conduite accompagnée sont soumis à une période probatoire réduite à deux ans ou lieu de trois.

Enfin, et c’est le point le plus important, les conducteurs qui ont profité de la conduite accompagnée ont davantage d’expérience. Un point essentiel afin de réduire les accidents. Les chiffres officiels manquent, mais les compagnies d’assurance s’accordent pour indiquer que leur comportement présente moins de risques. D’ailleurs, cela se ressent sur le prix de l’assurance. Les compagnies baissent significativement la « surprime » liée aux jeunes conducteurs, généralement de l'ordre de 50 %.

Sur le papier, la conduite accompagnée ne présente que des avantages. Difficile de comprendre pourquoi seulement 25 % des jeunes qui obtiennent le permis passent par ce type d’apprentissage. Plutôt que de baisser l'âge légal d'obtention du permis, ne serait-il pas plus judicieux, plus simple et plus sûr de développer et de mettre en avant cet apprentissage ?