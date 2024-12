Le petit Hyundai Inster devient plus intéressant que la Citroën ë-C3 !

Depuis quelques jours, Hyundai propose un tout petit SUV électrique urbain à sa gamme. L’Inster, ne mesurant que 3,82 mètres de long, représente à sa façon une alternative aux citadines classiques du genre de la Renault 5 E-Tech Electric ou de la Citroën ë-C3 avec un groupe motopropulseur offrant une autonomie correcte dans sa version de base (327 km) et un excellent niveau d’équipement de série (tablette tactile centrale avec connectivité smartphone, aides à la conduite autonome de niveau 2, climatisation automatique…).

Contrairement à la plupart des citadines électriques, cet Inster ne pouvait en revanche pas bénéficier du bonus écologique chez nous à cause de sa fabrication coréenne et de son habitacle à quatre places. Mais voilà, le constructeur vient justement d’annoncer qu’il y aurait désormais droit ! Dans son inédite variante à cinq places (proposée au prix de la quatre places), il parvient à entrer dans le cadre de ce bonus écologique français malgré sa fabrication coréenne grâce à son empreinte carbone limitée par sa taille et celle de ses batteries. Un cas assez rare, comme pour le Mazda MX-30 et ses batteries rikiki.

Plus intéressant que la Citroën ë-C3 !

Voilà donc le Hyundai Inster à 23 000€ maximum après déduction du bonus écologique français dans son montant le moins favorable. La Citroën ë-C3 démarre elle à 21 300€ après bonus, mais avec un niveau d’équipement sans rapport avec celui du Hyundai (pas de connectivité smartphone, pas d’aides à la conduite de niveau 2…). Même dans sa finition You Pack Plus moins bien équipée, elle est 500€ plus chère. Bref, cet Inster devient un véhicule électrique citadin très bien placé.