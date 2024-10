Hyundai Inster, le mignon petit SUV électrique sans bonus

Les petites voitures électriques bon marché débarquent. Après les citadines Citroën ë-C3, Renault 5 E-Tech Electric et autres Fiat Grande Panda, on attend la toute nouvelle Renault 4 E-Tech Electric sous la forme d’un petit SUV urbain. Et voilà un nouveau modèle qui se positionne sur le marché des autos à brancher bon marché, cette fois chez Hyundai.

Arborant un design peu banal sans aller jusqu’à l’audace de la citadine de la marque au losange, ce tout petit crossover Inster (3,82 mètres de long) démarre à 25 000€ tout rond avec des batteries de 42 kWh de capacité autorisant officiellement une autonomie maximale WLTP de 327 kilomètres. A ce prix, il dispose déjà d’un écran tactile central de 10,25 pouces compatible avec Apple Carplay & Android Auto, mais aussi du combiné d’instrumentation numérique, de la climatisation automatique, du régulateur de vitesse adaptatif avec système de maintien dans la voie, d’une caméra de recul et d’un accès main libres avec démarrage sans clé. Plus généreux que celui des citadines électriques modernes proposées à ce prix, cet équipement essaie de faire oublier que l’engin n’a pas droit au bonus écologique français contrairement à ces dernières.

28 250€ pour la grosse autonomie

Également proposé avec des batteries de 49 kWh de capacité autorisant une autonomie maximale WLTP de 370 km, l’Inster s’affiche alors à partir de 28 250€. Là encore, il souffre de l’absence du bonus écologique en comparaison des autres nouveautés citadines électriques du marché même s’il compense au maximum par sa dotation de série généreuse.

Certes, la réduction prévue du bonus écologique français en 2025, qui doit passer à 3 000€, réduira l’écart tarifaire avec ces concurrentes. Aujourd’hui, une Citroën ë-C3 haut de gamme revient 23 800€ une fois le bonus déduit.