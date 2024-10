Le Peugeot E-5008 profite du Mondial de l’auto pour rassurer les sceptiques de l’électrique

Le pendant à sept places du Peugeot 3008 veut se donner les moyens de dominer le segment des SUV à sept places. Sous son capot se nichent différentes motorisations, dont deux hybrides et deux électriques.

La première se contente d’une technologie de 48V, l’Hybrid 136 ch e-DSC6 affiché à partir de 44 990 €. C’est ensuite une version hybride rechargeable, plus puissante avec 195 ch et capable de parcourir jusqu’à 78 km sans brûler une goutte d’essence. Cela se ressent au niveau des tarifs puisqu’il faut signer un chèque de 49 490 €.

Quant au E-5008, la déclinaison combinant un moteur de 210 ch et une batterie de 73 kWh de capacité de rouler en théorie jusqu’à 500 km. Elle est depuis peu secondée par une version légèrement plus puissante (230 ch), mais surtout équipée d’une plus grande batterie de 97 kWh de capacité. Ce E-5008 Grande Autonomie peut ainsi parcourir 668 km selon le cycle WLTP. Côté recharge, il doit se contenter d'une puissance maximale de 160 kW même si Peugeot promet des temps d'arrêt moins longs.

La Grande Autonomie 4 500 € plus onéreuse

Mais cela à un prix : 51 490 € en finition Allure et 55 990 € en finition GT. Ainsi, les 168 kilomètres supplémentaires sont facturés 4 500 €.

Le Renault Scénic Grande Autonomie (87 kWh) ne peut aller aussi loin avec 625 km homologués et n’offre que cinq places. Mais il est moins cher, à partir de 46 990 €, et profite du bonus contrairement au Sochalien. Le Peugeot E-5008 se révèle toutefois pertinent grâce à sa grande batterie et sa capacité d’emport.

L'instant Caradisiac : une décoration qui à un sens

Cette décoration pour le moins voyante n'est pas facilement compréhensible au premier abord. Il s'agit en réalité de signifier que les 3008, 5008 ou encore 408 sont produites en France. Les motifs reprennent par ailleurs le lion du logo de la marque.