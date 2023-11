Le Peugeot E-Rifter est plus joli, mais ne va pas beaucoup plus loin

Le Peugeot Rifter, devenu E-Rifter en 2021 supprimant totalement les moteurs thermiques, s’offre une mise à jour. Comme ses cousins du groupe Stellantis (Citroën ë-Berlingo, Opel Combo électrique…), sa partie avant est nettement revue pour gagner en personnalité.

Le Rifter n’en manquait pourtant pas, mais Peugeot a réussi son coup. Optiques, calandre, bouclier, et bien sûr nouveau logo, il évolue très nettement sans toutefois devenir agressif. La signature lumineuse en forme de crocs, beaucoup plus discrète que celui d’un Peugeot 2008 par exemple, n’y est certainement pas étrangère. À l’arrière, les transformations sont plus subtiles : le logo s’efface au profit de la marque « Peugeot ».

Quant à la planche de bord, la marque indique avoir redessiné le volant, amélioré sa qualité de finition ainsi qu’adopté un nouvel écran tactile haute résolution de 10 pouces. Côté aides à la conduite, il reçoit le régulateur adaptatif et une aide au stationnement plus efficace grâce à 12 capteurs ainsi qu’une vision 180° associée désormais à une caméra haute résolution.

Jusqu’à 320 km d’autonomie

Avec un rayon d’action de 281 km selon l'homologation, l’actuel E-Rifter ne permet pas d’envisager de longs parcours sans réaliser plusieurs recharges. Ce sera toujours le cas de cette version restylée, mais le nouveau E-Rifter pointe à 320 km. Un gain obtenu grâce notamment à un nouveau freinage régénératif (selon trois niveaux) et la mise en place d’une pompe à chaleur. Sans changer ni de moteur (136 ch), ni de batterie (50 kWh), le gain de 40 km est intéressant. Pour autant, son rayon d'action reste trop faible pour sa vocation familiale. Dommage qu'il n'ait pas droit à l’accumulateur de 54 kWh et à l’électromoteur de 156 ch.

Concernant la recharge, il faut toujours se contenter d’une puissance de 100 kW sur borne publique et d’un chargeur embarqué de 7,4 kW, voire 11 kW en option.

Le nouveau E-Rifter sera toujours disponible en deux longueurs (4,40 m et 4,75 m), mais ses tarifs sont pour le moment inconnu. L’actuel E-Rifter est vendu entre 37 850 et 43 050 €.