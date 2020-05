Le pilote Daniel Abt suspendu par Audi... pour avoir triché à un jeu vidéo

Audi ne plaisante visiblement pas avec ses pilotes, y compris lorsqu'ils sont dans leur salon, derrière un écran en train de jouer à un jeu vidéo. En plein confinement, de nombreuses courses en ligne ont été organisées pour les pilotes professionnels, qui ont, pour la plupart, pris tout ça très au sérieux.

Sauf, peut-être, Daniel Abt, l'un des pilotes phares d'Audi en Formula E avec Luca di Grassi. Le 23 mai, il participait, comme d'autres, au "Race at Home Challenge". Il s'agit d'une compétition en ligne visant à prendre le relai temporaire de la Formula E en pleine période de confinement. En attendant le retour des monoplaces électriques sur la piste, les pilotes s'affrontaient donc en ligne. Et Daniel Abt a jugé bon de laisser faire la "machine" à sa place. L'intelligence artificielle a fait le job puisque Daniel Abt était en 3e position avant de se faire "sortir".

Audi annonce désormais que son pilote est carrément suspendu : "Daniel Abt n'a pas piloté lui-même sa voiture en qualifications ni en course pour la cinquième manche du Race at Home Challenge le 23 mai, mais a laissé un simracer professionnel le faire, explique un communiqué d'Audi. Il s'est excusé le lendemain et a accepté la disqualification. L'intégrité, la transparence et le respect constant des règles sont des priorités pour Audi. Cela s'applique à toutes les activités dans lesquelles s'implique la marque, sans exception. Pour cette raison, Audi Sport a décidé de suspendre Daniel Abt avec effet immédiat".

Pourra-t-il réintégrer l'équipe lorsque les courses réelles reprendront ? Audi ne le précise pas pour le moment.