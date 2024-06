Le plastique de la Lamborghini Sterrato remplacé par du carbone grâce à Mansory

Le tuneur germanique Mansory livre en ligne les clichés de création sur base de Lamborghini Sterrato. Le coupé italien transformé en baroudeur léger prend une forme encore plus radicale et exclusive grâce au travail des spécialistes du préparateur. Une auto luxueuse et insolite qui ne passera pas inaperçue.

L'auto reçoit dans la manœuvre de nombreux éléments au carbone apparent dont le capot avant, le capot moteur et les extensions des ailes anciennement en plastique. Un rendu qui ne sera pas du goût de tout le monde malgré un prix particulièrement élevé.

Des performances identiques mais un look tranchant

Détail amusant, l'Allemand indique avoir fait progresser la puissance du V10 atmosphérique à 510 chevaux. Les mauvaises langues remarqueront avec humour qu'il s'agit effectivement de la valeur d'origine du bloc de la sportive de Sant'Agata Bolognese. Autres chiffres avancés dans la fiche technique : un 0 à 100 km/h abattu en 3,3 secondes contre 3,4 secondes d'origine et une vitesse de pointe inchangée de 260 km/h.

L'auto reçoit sans surprise un traitement identique dans l'habitacle avec des emblèmes sur le volant, les appuie-tête, les tapis de sol et la planche de bord. Pour un peu plus d'originalité et une ambiance façon McLaren Senna, Mansory a également déplacé le bouton de démarrage au plafond.

Une série limitée au tarif inconnu

Le tarif de cette transformation n'est pas communiqué par le préparateur. En outre, une plaque "Limited Edition" suggère que quelques exemplaires seulement de la déjà rarissime Sterrato seront réalisés. Pour rappel, Lamborghini ne commercialisait cette auto qu'à 1499 unités.